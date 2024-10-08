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İstanbul’da trafik yoğunluğu! Yüzde 70 ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu! Yüzde 70 ulaştı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 09:08
Megakent İstanbul’da haftanın 2. mesai gününde trafik yoğunluğu neredeyse yüzde 70’lere kadar çıktı. Trafiğin notlarını A Haber muhabiri Kadir Mercan anlattı.
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