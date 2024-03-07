07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda? A Haber muhabiri anlattı

İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda? A Haber muhabiri anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2024 19:53
İstanbul mesainin bitmesiyle beraber trafik yoğunluğu başladı. Saatler 19.00’a yaklaştığında yoğunluk yüzde 81’e kadar çıktı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda?
İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda?
Özgür Özel, aday yerine yine başka birisinin elini kaldırdı
Özgür Özel, aday yerine yine başka birisinin elini kaldırdı
Vinçle taşınan kapı çocuğun üzerine düştü!
Vinçle taşınan kapı çocuğun üzerine düştü!
TEM’de feci kaza! Ankara yönü trafiğe kapandı
TEM’de feci kaza! Ankara yönü trafiğe kapandı
Eyüpsultan’daki feci kazaya karışan araba son hali
Eyüpsultan’daki feci kazaya karışan araba son hali
Bebeğin hayatını kurtaran hareket kamerada
Bebeğin hayatını kurtaran hareket kamerada
İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı kamerada
İnşaattan düşen kapının gencin kafasına düşme anı kamerada
Esenler’de sokak ortasındaki arbedede silah ateş aldı: 2 yaralı
Esenler’de sokak ortasındaki arbedede silah ateş aldı: 2 yaralı
İstanbul’da silah ticareti yapanlara operasyon: 10 gözaltı
İstanbul’da silah ticareti yapanlara operasyon: 10 gözaltı
Sarıyer’de kaputtaki silahla saldırı kamerada!
Sarıyer’de kaputtaki silahla saldırı kamerada!
Telefondaki KADES uygulaması hayatını kurtardı
Telefondaki KADES uygulaması hayatını kurtardı
Bir insanlık dramı: Düzensiz göç!
Bir insanlık dramı: Düzensiz göç!
Daha Fazla Video Göster