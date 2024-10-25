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İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum

İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 09:36
Megakent İstanbul’da trafik yoğunluğu haftanın son mesai gününde sakin olarak seyrediyor. Yoğunluk yüzde 58 olarak gözlemlendi. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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