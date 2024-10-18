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İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum

İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 09:05
İstanbul’da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine kadar çıktı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum
İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son durum
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