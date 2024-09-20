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İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son bilgiler

İstanbul’da trafik yoğunluğu! İşte son bilgiler

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 09:00
Haftanın son mesai gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyesinde seyrediyor. Megakentteki trafik durumunu A Haber muhabiri Kadir Mercan aktardı.
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