20 Ocak 2024, Cumartesi
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İstanbul'da trafik yoğunluğu felaketi! Yoğunluk yüzde 74’i buldu
İstanbul genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. Özellikle Avcılar bölgesinde Beylikdüzü’ne gidiş güzergahında ve Şirinevler, Sefaköy taraflarında da yol yapım çalışmalarından dolayı trafik yoğunluğu artıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.