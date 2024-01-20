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İstanbul'da trafik yoğunluğu felaketi! Yoğunluk yüzde 74’i buldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.01.2024 18:51
İstanbul genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. Özellikle Avcılar bölgesinde Beylikdüzü’ne gidiş güzergahında ve Şirinevler, Sefaköy taraflarında da yol yapım çalışmalarından dolayı trafik yoğunluğu artıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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