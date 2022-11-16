16 Kasım 2022, Çarşamba
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İstanbul’da trafik magandası! Yolu kapatıp oynadılar o anları sosyal medyada paylaştılar
İstanbul’da yolu kapatıp oyun oynayan baba ve oğula para cezası verildi. Trafiğin aksamasına neden olan kişiler o anları sosyal medyada paylaştı. Sezgin Can A. ile Aziz A.’ya 6 farklı maddeden toplam 2 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.