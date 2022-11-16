İstanbul’da trafik magandası! Yolu kapatıp oynadılar o anları sosyal medyada paylaştılar

İstanbul’da yolu kapatıp oyun oynayan baba ve oğula para cezası verildi. Trafiğin aksamasına neden olan kişiler o anları sosyal medyada paylaştı. Sezgin Can A. ile Aziz A.’ya 6 farklı maddeden toplam 2 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.