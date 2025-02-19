A Haber ekiplerinin araçları mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılarının ardından aniden bastıran kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bazı noktalarda trafik tamamen durdu. Kağıthane’de de A Haber ekiplerinin de araçları mahsur kaldı. Konuya ilişkin konuşan A Haber Muhabiri Kübra Kılıç yaptığı açıklamada, "Biz vatandaşlara uyarı yaptık. ‘Araçlar yolda kalabilir’ diye… Şu anda biz de yokuşun ortasında kaldık. Yokuştan aşağıya inmeye çalışıyoruz. Tabi oldukça kaygan bir zemin olduğu için şu an ne araçtan inebiliyoruz. Ne de aracı indirebiliyoruz. Vatandaşlar bize yardımcı olmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi insanlarda bir noktadan aşağıya doğru indiği için aracı dikkatli bir şekilde bizler de indirmeye çalışıyoruz." dedi.