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İstanbul'da trafik kavgası: Önce kadına sonra adama saldırdı! Tek yumrukla yere serdi

İHA
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Giriş: 06.08.2023 11:34
İstanbul Kağıthane'de bir aracın diğer aracın önüne hızlı çıkmasından dolayı iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte iki şahıs da araçlarından inerken, sürücülerden biri önce diğer sürücünün yanındaki kadına yumruk attı, ardından sürücüyü de attığı yumrukla yere devirerek olay yerinden hızla kaçtı. Yaşanan kavga çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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