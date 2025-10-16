16 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İstanbul'da trafik kavgası faciaya döndü: Otobüs durağa daldı, 1 kişi can verdi
İstanbul'da bir İETT şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması ölümle bitti. Sürücüler arasındaki kavganın ardından kontrolden çıkan otobüs, durakta bekleyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan bir kişiyi ezerek ölümüne neden oldu. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.