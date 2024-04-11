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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 67

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Giriş: 11.04.2024 15:27
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Saat 14.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.
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