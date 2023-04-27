İstanbul'da trafik çilesi! İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar yollarda kaldı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonrası sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 75'lere ulaştı. Özellikle ana arter ve köprülerde ulaşım tıkanırken, işe ve okula gitmek isteyen İstanbullu trafiğe takıldı.