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İstanbul'da trafik çilesi! İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar yollarda kaldı

DHA
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Giriş: 27.04.2023 10:06
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonrası sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 75'lere ulaştı. Özellikle ana arter ve köprülerde ulaşım tıkanırken, işe ve okula gitmek isteyen İstanbullu trafiğe takıldı.
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