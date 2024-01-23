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İstanbul'da trafiği yoğunluk rekoru kırıyor! Yoğunluk yüzde 83’e ulaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 18:49
İstanbul genelinde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Aksaray Edirne yolunda da, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde de trafik oldukça yoğun. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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