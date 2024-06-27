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İstanbul'da trafiği kilitleyen çalışma! 75 gün sürecek

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 10:18
İstanbul'da Yenibosna Metrobüs İstasyonu üst geçidinde yapılan çalışma kapsamında D-100 kara yolundaki şerit daraltma işlemi nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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