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İstanbul’da toplu ulaşım çilesi! Murat Kurum: Her şeye vakitler var İstanbul’a yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 14:03
İstanbul'da yaşayanlar, 5 yıldır toplu taşımadan dertli. Her gün ortaya farklı manzaralar çıkıyor. Son olarak Gayrettepe-Zincirlikuyu bağlantı noktasında durağa ilerlemekte güçlük çekenler isyan etti. Cumhur İttifak’ının İstanbul adayı Murat Kurum yaşanan çileyi paylaştı ve "Her şeye vakitleri var, İstanbul'a yok" diyerek büyükşehir belediyesi yönetimini eleştirdi.
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