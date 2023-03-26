İSTANBUL'DA TOKİ KURASI heyecanı! Diğer ilçelerde kura ne zaman çekilecek?

TOKi'nin İstanbul Tuzla'daki kuralarında 9 günde 15 bin konutun hak sahipleri belirlendi. Peki diğer ilçelerde kura ne zaman çekilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN