İstanbul'da 'Tinder avcısı' vakası! Milyonlarını sanal aşkına kaptırdı | İş insanı sandığı sevgilisi bakın kim çıktı

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Belçikalı profesör Carolina, kendisini "ABD'li yaşam koçu Patrick" olarak tanıtan Afrika kökenli Alie'ye 7.5 milyon lira kaptırdı. Mağdur kadın, İstanbul'da okuyan dolandırıcıdan şikâyetçi oldu.