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İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü

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Giriş: 26.07.2023 14:55
Bunaltan sıcakların etkili olduğu mega kent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları ise gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü
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