İstanbul'da termometreler 0 dereceye yaklaşacak! Meteoroloji'den son dakika yoğun kar uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı konusunda uyarı yapılırken kar yağışının başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ili kapsayacağı belirtildi. Özellikle İstanbul'da geceleri hava sıcaklığı 0 dereceye yaklaşırken vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...