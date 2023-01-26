26 Ocak 2023, Perşembe
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İstanbul’da TEM Otoyolu’nda dehşete düşüren görüntüler! Çekiçli kavga kamerada
İstanbul’da TEM Otoyolu'nda dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Minivan sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgada şiddeti arttıran minivan sürücüsü ile yanındaki kişi, TIR şoförüne çekiçle saldırdı. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.