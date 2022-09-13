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İstanbul’da tekne yanaştırma kavgası kanlı bitti! Cinayet anı kamerada

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Giriş: 13.09.2022 09:43
İstanbul’da limanda tekne yanaştırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre tartışma yerini kavgaya bıraktı. Olayda, bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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