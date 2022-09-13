13 Eylül 2022, Salı
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İstanbul’da tekne yanaştırma kavgası kanlı bitti! Cinayet anı kamerada
İstanbul’da limanda tekne yanaştırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre tartışma yerini kavgaya bıraktı. Olayda, bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.