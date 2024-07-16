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İstanbul’da tekne ile bot çarpıştı! Denize düşen 1 kişi öldü

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 16.07.2024 12:36
İstanbul Beylikdüzü'nde alınan bilgiye göre marina önlerinde seyreden tekne ile bot belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bot içerisinde bulunan ve denize düşen kişi hayatını kaybetti.
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