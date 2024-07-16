İstanbul’da tekne ile bot çarpıştı! Denize düşen 1 kişi öldü

İstanbul Beylikdüzü'nde alınan bilgiye göre marina önlerinde seyreden tekne ile bot belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bot içerisinde bulunan ve denize düşen kişi hayatını kaybetti.

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