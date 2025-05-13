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İstanbul’da tehlikeli scooter yolculuğu kamerada

İstanbul'da tehlikeli scooter yolculuğu kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 20:15
Olay saat 14.00 sıralarında Fatih Yenikapı Kenndy Caddesi üzerinde yaşandı. Elektrikli scooterla yolculuk yapan bir kişinin tehlikeli hareketleri "pes artık" dedirtti. Tek ayak üzerinde durdurarak yolculuk yapan şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kendisini uyaran kişiyi umursamayan şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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İstanbul’da tehlikeli scooter yolculuğu kamerada
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