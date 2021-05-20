- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da tartıştığı sürücüyü bıçaklayan ve 8 yıl hapis cezası alan genç serbest kaldı!
Gaziosmanpaşa’da 21 Ağustos 2020 tarihinde trafikte tartıştığı sürücü Dadaş Aras’ı 6 yerinden bıçaklayan 19 yaşındaki çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada söz alan müşteki Dadaş Aras, sanığın SMA vakfına bağış yapması karşılığında şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.