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İstanbul’da tapu dolandırıcılarına Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü: 3 gözaltı

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Giriş: 15.03.2024 12:10
İstanbul’un Çatalca ilçesinde polis ve tapu memurları tarafından düzenlenen ortak operasyonda, bir vatandaştan hileyle aldıkları 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Dolandırıcılardan birinin kısa süre önce ayağını kırdığı koltuk değneğiyle tapuya geldiği öğrenildi.
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