İstanbul’da tapu dolandırıcılarına Tapu Müdürlüğü’nde suçüstü: 3 gözaltı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde polis ve tapu memurları tarafından düzenlenen ortak operasyonda, bir vatandaştan hileyle aldıkları 9 milyon liralık arsayı başkasına satmak isteyen 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Dolandırıcılardan birinin kısa süre önce ayağını kırdığı koltuk değneğiyle tapuya geldiği öğrenildi.