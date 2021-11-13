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İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar

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Giriş: 13.11.2021 11:42
Beyoğlu’nda cep telefonunu çalan hırsızı polise şikayet eden genç, şikayetinden vazgeçmesi için hırsızın arkadaşları tarafından önce darp edildi ardından da zorla taksiye bindirilip kaçırıldı. Olay anı kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından kıskıvrak yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyoğlu Kulaksız'da meydana gelen olayda Mahmut Y.'nin cep telefonu iddiaya göre, kendisinin de tanıdığı İmam A. tarafından çalındı. Telefonunun çalındığını anlayan Mahmut Y., emniyete giderek İmam A. hakkında şikayette bulundu. Şikayetten 2 gün sonra Mahmut Y. semtteki bir sokak üzerinde arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada İmam A.'nın arkadaşları ticari taksi ile yanlarından geçti.

Şikayetten vazgeçirmek için darp edip taksiyle kaçırdılar

Mahmut Y.'yi gören İmam A.'nın arkadaşları araçtan inerek önce şikayetinden vazgeçmesi için genci ikna etmeye çalıştı. Gencin şikayetten vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine şahıslar, Mahmut Y.'yi önce darp etti ardından zorla taksiye bindirerek kaçırdı. Araç içerisinde de darp edilen Mahmut Y.'nin kaçırılması üzerine arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gencin kaçırıldığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
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