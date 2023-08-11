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İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu: 14 Ağustos'ta başlıyor

A Haber
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Giriş: 11.08.2023 09:48
İstanbul'da taksi ücretlerinede yüzde 51.52'lik zam yapılmasının ardından taksi şoförleri taksimetrelerini değiştirmeye başladı. Zamlı tarife 14 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
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