14 Temmuz 2023, Cuma
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İstanbul’da taksiciler ile vatandaşlar birbirine girdi: Demir sopalı, tekme ve yumruklu kavga kamerada
İstanbul’da dün taksi şoförleri ile başka bir grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine demir sopalar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Bitmek bilmeyen dehşet anları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.