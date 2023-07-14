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İstanbul’da taksiciler ile vatandaşlar birbirine girdi: Demir sopalı, tekme ve yumruklu kavga kamerada

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Giriş: 14.07.2023 09:59
İstanbul’da dün taksi şoförleri ile başka bir grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirine demir sopalar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Bitmek bilmeyen dehşet anları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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