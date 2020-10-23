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İstanbul’da taksiciden kadın müşteriye tehdit: Seni gebertirim kadın
Esenyurt’tan geçtiğimiz çarşamba günü taksiye binen kadın müşteri, Küçükçekmece’ye gitmek isteyince taksi şoförü yoğun trafikten dolayı metrobüse bırakmayı teklif etti. Buna sinirlenen müşteri takside sigara içmeye kalkınca ortalık karıştı. Taksicinin, kadın müşteriyi ölümle tehdit ettiği anlar kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.