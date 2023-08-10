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İstanbul'da taksici krizi: Taksimetre pazarlığında kavga

DHA
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Giriş: 10.08.2023 10:12
Kadıköy'de İstanbul Havalimanı’na taksimetre açmadan yolcu götürmek isteyen ve bu konuda müşteriyle pazarlık yaptığı iddia edilen taksi şoförü, kendisini uyaran kişiyle kavga etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Taksimetre pazarlığında kavga
Taksimetre pazarlığında kavga
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