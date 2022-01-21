21 Ocak 2022, Cuma
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İstanbul'da taksici dehşeti! Önce kaçırdı sonra da...
İstanbul'da taksiye aldığı Fransız turistten fazla para isteyen sürücü, olumsuz yanıt alınca çileden çıktı. Aracın kapılarını kilitleyip turisti kaçıran taksici, bir süre sonra kadını darbederek taksiden attı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, 32 yaşındaki taksici M.D., gözaltına alındı.