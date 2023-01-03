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İstanbul’da taksici dehşet saçtı! Emniyet şeridinde yol vermeyen otomobil sürücüsüne saldırdı

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Giriş: 03.01.2023 12:00
İstanbul’da emniyet şeridinde ilerleyen bir taksi şoförü, kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsünü 5 kilometre boyunca takip etti. Kırmızı ışıkta aracından inen taksi şoförü, otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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