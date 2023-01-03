İstanbul’da taksici dehşet saçtı! Emniyet şeridinde yol vermeyen otomobil sürücüsüne saldırdı

İstanbul’da emniyet şeridinde ilerleyen bir taksi şoförü, kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsünü 5 kilometre boyunca takip etti. Kırmızı ışıkta aracından inen taksi şoförü, otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.