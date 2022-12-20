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İstanbul’da taksi yağmurda ıslanan kadını araca almadı

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 11:07
İstanbul'da taksiciler her ne kadar müşteri seçmediklerini iddia etseler de ortaya çıkan görüntüler durumun farklı olduğunu gösterdi. Türk müşteri yerine, yabancıları seçen taksici kameraya yakalandı.
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