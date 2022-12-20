İstanbul’da taksi yağmurda ıslanan kadını araca almadı

İstanbul'da taksiciler her ne kadar müşteri seçmediklerini iddia etseler de ortaya çıkan görüntüler durumun farklı olduğunu gösterdi. Türk müşteri yerine, yabancıları seçen taksici kameraya yakalandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN