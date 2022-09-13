İstanbul’da taksi gaspı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

İstanbul’da müşteri olarak ticari taksiye binen bir şahıs, bıçak çekerek taksiciyi gasp etmek istedi. Paniğe kapılan taksici korkuyla araçtan kendini aşağıya atarak arkasına bile bakmadan kaçtı. Gaspçı ise ticari taksinin sürücü koltuğuna geçerek yoluna devam etti. Olay anı kameralara yansırken, polis ekipleri taksiyi bulup bıçaklı gaspçıyı yakaladı.