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İstanbul’da taksi gaspı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

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Giriş: 13.09.2022 11:25
İstanbul’da müşteri olarak ticari taksiye binen bir şahıs, bıçak çekerek taksiciyi gasp etmek istedi. Paniğe kapılan taksici korkuyla araçtan kendini aşağıya atarak arkasına bile bakmadan kaçtı. Gaspçı ise ticari taksinin sürücü koltuğuna geçerek yoluna devam etti. Olay anı kameralara yansırken, polis ekipleri  taksiyi bulup bıçaklı gaspçıyı yakaladı.
İstanbul’da taksi gaspı! Arkasına bile bakmadan kaçtı
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