27 Ağustos 2021, Cuma
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İstanbul'da taksi çıkmazı: Yediemin otoparkı hıncahınç doldu
Her gün yüzlerce şikayet gelmesi üzerine polis ekipleri, taksi denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimlerde çok sayıda taksi eksiklikler nedeniyle otoparklara çekildi. Birçok yediemin otoparkı taksi ile doldu. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Burada işverenlerin üzerlerine düşen görevi yapması gerekiyor. Üzerine düşen görevi yapmayan kişilerin araçlarının bağlanmasının hiçbir sakınca yok" dedi.