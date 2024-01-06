İstanbul’da sürücülerin taşlı-sopalı trafik kavgası! O anlar kamerada

İstanbul Ümraniye'de iki sürücü arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine kaldırım taşı, sopa ve kürek ile saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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