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İstanbul’da sürücülerin taşlı-sopalı trafik kavgası! O anlar kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 14:49
İstanbul Ümraniye'de iki sürücü arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine kaldırım taşı, sopa ve kürek ile saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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