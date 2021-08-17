İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da belirli 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. Bu ilçelerde hangi mahallelerde su kesintisi yapılacağı ve kesinti saatleri belli oldu. Su kesintisi açıklamasının ardından konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 18-19 Ağustos İstanbul 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak? Sular ne zaman gelecek?