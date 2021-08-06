İstanbul’da su tüketimi rekor seviyede! Barajlarda son durum ne?

Kavurucu sıcaklar, su tüketimini artırdı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. İstanbul'da hava sıcaklıklarıyla birlikte su tüketiminde artış yaşandı. Megakentte 3 milyon 422 bin metreküp ile su tüketim rekoru kırıldı.

İŞTE BARAJLARDA SON DURUM

Ömerli Barajı: Yüzde 93,71

Pabuçdere Barajı: Yüzde 16,75

Sazlıdere Barajı: Yüzde 35,98

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 60,79

Alibeyköy Barajı: Yüzde 37,03

Terkos Barajı: Yüzde 72,28

Kazandere Barajı: Yüzde 32,5

Elmalı Barajı: Yüzde 82,08

Darlık Barajı: Yüzde 68,04

Istrancalar Barajı: Yüzde 33,86