07 Ağustos 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da su tüketimi rekor seviyede! Barajlarda son durum ne?
Kavurucu sıcaklar, su tüketimini artırdı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. İstanbul'da hava sıcaklıklarıyla birlikte su tüketiminde artış yaşandı. Megakentte 3 milyon 422 bin metreküp ile su tüketim rekoru kırıldı.
İŞTE BARAJLARDA SON DURUM
Ömerli Barajı: Yüzde 93,71
Pabuçdere Barajı: Yüzde 16,75
Sazlıdere Barajı: Yüzde 35,98
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 60,79
Alibeyköy Barajı: Yüzde 37,03
Terkos Barajı: Yüzde 72,28
Kazandere Barajı: Yüzde 32,5
Elmalı Barajı: Yüzde 82,08
Darlık Barajı: Yüzde 68,04
Istrancalar Barajı: Yüzde 33,86