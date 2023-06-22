22 Haziran 2023, Perşembe
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İstanbul'da su seviyesi alarm veriyor! Barajlar kritik seviyede
Yağışların azalması ve hava sıcaklıklarının yükselmesi, baraj doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İstanbul'daki Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 25'lere indi. Önceki yıl dolu olan barajda, keçilerin otladığı görüntüler panikletti.