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İstanbul'da su seviyesi alarm veriyor! Barajlar kritik seviyede

DHA
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Giriş: 22.06.2023 16:31
Yağışların azalması ve hava sıcaklıklarının yükselmesi, baraj doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. İstanbul'daki Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 25'lere indi. Önceki yıl dolu olan barajda, keçilerin otladığı görüntüler panikletti.
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