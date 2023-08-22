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İstanbul’da su krizi! Alibeyköy Barajını besleyen gölette mandalar otluyor

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Giriş: 22.08.2023 09:43
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle su krizi giderek artıyor. Alibeyköy Barajını besleyen gölet tamamen kurudu, kuraklık gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesiyle yeşile dönen alan mandalara kaldı.
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