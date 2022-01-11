İstanbul'da su kesintisi olan yerler hangi ilçeler? İstanbul'da su kesintisi ne zaman olacak? İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul'da su kesintisi son dakika 2021

İSKİ, yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 11 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler...

İşte İstanbul'un 4 ilçesinin bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak yerler: Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri, Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri, Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri.