30 Ağustos 2022, Salı
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İstanbul’da soygun kamerada! Esnaf linç girişiminde bulundu polis son anda kurtardı
İstanbul’da gaspçı bir çift gün ortasında kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kendisine direnen kuyumcuya önce biber gazı sıktılar ardından da silahın kabzasıyla vurarak yaraladılar. Altın ve paraları çantaya doldurup kaçmak isteyen gaspçı çift, sesleri duyan esnaf tarafından tabure, tekme ve yumruklarla darbedildi. Film sahnelerini aratmayan soygun girişimi ise kameralara anbean yansıdı.