07 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da son 3 ayda sahte içki üretimi ve ticareti yapan 34 kişi yakalandı

İstanbul'da son 3 ayda sahte içki üretimi ve ticareti yapan 34 kişi yakalandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2023 11:05
İstanbul'da sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı. Şüphelilerin, sahte içki doldurdukları şişelere bandrol ve etiket yapıştırdıklarını belirleyen ekipler, orijinal içki şişeleriyle birebir uyum sağlayan ürünlerin nakliye araçlarıyla piyasaya sürüldüğünü tespit etti.
125 bin dolar değerindeki balıkları böyle yedi!
125 bin dolar değerindeki balıkları böyle yedi!
Türkiye’de kuraklık alarmı!
Türkiye’de kuraklık alarmı!
İstanbul’da son 3 ayda sahte içki operasyonları
İstanbul'da son 3 ayda sahte içki operasyonları
Tek yumrukla gelen ölüm!
Tek yumrukla gelen ölüm!
Yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı!
Yolun karşısına geçerken halk otobüsü çarptı!
Tedirgin eden manzara! Sitelere dadandılar
Tedirgin eden manzara! Sitelere dadandılar
Sel faciasına soruşturma!
Sel faciasına soruşturma!
Hem ev hem şehir değiştirdi!
Hem ev hem şehir değiştirdi!
Pasif içiciler de risk altında!
Pasif içiciler de risk altında!
Meteoroloji’den sarı kod uyarısı!
Meteoroloji'den sarı kod uyarısı!
Şüpheliyi görüntüleyen gazeteciye saldırı
Şüpheliyi görüntüleyen gazeteciye saldırı
Köy evlerinin teslimi ne zaman?
Köy evlerinin teslimi ne zaman?
Daha Fazla Video Göster