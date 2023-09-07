İstanbul'da son 3 ayda sahte içki üretimi ve ticareti yapan 34 kişi yakalandı

İstanbul'da sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı. Şüphelilerin, sahte içki doldurdukları şişelere bandrol ve etiket yapıştırdıklarını belirleyen ekipler, orijinal içki şişeleriyle birebir uyum sağlayan ürünlerin nakliye araçlarıyla piyasaya sürüldüğünü tespit etti.