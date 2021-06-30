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İstanbul'da şoke eden olay! “Üzerimde silah var” diyerek 3 kadının olduğu eve girdi

İHA
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Giriş: 30.06.2021 10:09
Güncelleme:30.06.2021 10:12
Esenyurt’ta önceki gün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde alkollü olan yabancı uyruklu şahıs, 3 kadının olduğu eve “üzerimde silah var” diyerek girdi. Kadınlar, kendilerini kilitlediği odada polise haber verirken şahıs polislerin ikna etmesiyle evde çıkarılıp gözaltına alındı.
İstanbul'da şoke eden olay! “Üzerimde silah var” diyerek 3 kadının olduğu eve girdi
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