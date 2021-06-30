30 Haziran 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da şoke eden olay! “Üzerimde silah var” diyerek 3 kadının olduğu eve girdi
Esenyurt’ta önceki gün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde alkollü olan yabancı uyruklu şahıs, 3 kadının olduğu eve “üzerimde silah var” diyerek girdi. Kadınlar, kendilerini kilitlediği odada polise haber verirken şahıs polislerin ikna etmesiyle evde çıkarılıp gözaltına alındı.