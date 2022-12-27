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İstanbul'da şoke eden olay! Sahte bilezik verip gerçek altın aldılar | Kuyumcu durumu anlamadan kaçtılar

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Giriş: 27.12.2022 09:42
İstanbul'un Kartal ilçesinde kuyumcuya müşteri gibi giren ikili, sahte bilezik verip gerçek altın aldı. 23 Aralık Cuma akşam saatlerinde, bir kuyumcuya çift gibi hareket ederek, müşteri gibi gelen iki şüpheli, altın kaplama sahte bilezikle dolandırıcılık yaptı.
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Sahte bilezik verip gerçek altın aldılar
Sahte bilezik verip gerçek altın aldılar
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