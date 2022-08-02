İstanbul’da şoke eden olay! Lazer epilasyon yaptırmak istedi başına gelmeyen kalmadı

İstanbul Bağcılar'da bir güzellik merkezine giderek yanaklarındaki kılları lazer epilasyonla aldırmak isteyen Erdal Yeşilyurt, yapılan işlemin ardından yüzünde üçüncü derece yanıklar oluştuğunu iddia etti. Hastanede tedavisi süren Erdal Yeşilyurt, "Isıyı 5 yerine 26 dereceye ayarlamış. Adam sanki suratıma kaynak yapıyor. Yüzümün yandığını fark ettim, kolunu tuttum, dur yandım, yeter dedim. Ufak bir yanma olduğunu söyledi." dedi. Erdal Yeşilyurt, güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulunurken güzellik merkezi yetkilileri, "Bize şeker hastası olduğunu söylemedi" savunması yaptı.