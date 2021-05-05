İstanbul'da şoke eden olay! Korkuluklara asılı erkek cesedi bulundu

Sancaktepe'de sabah saat 08.30 sıralarında su kanalının üzerinden geçen köprünün demir korkuluklarında iple asılmış bir erkek cesedi bulundu. Boynu kırık olduğu tespit edilen cesetle ilgili inceleme yapıldı. Polisin kimlik tespit çalışmaları sürerken olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.