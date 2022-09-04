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İstanbul’da şoke eden olay! Eşine taciz etti sandı ortalık birbirine girdi

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Giriş: 04.09.2022 12:43
İstanbul'da sendeleyen kadını tutmak isteyen bir kişi yanlış anlaşılmaya sebep oldu. Eşine sarkıntılık yapıldığını düşünen Umut O., Yasin A. ve yanındaki kişiye saldırdı. Büyüyen kavgada silah ve sopalar kullanılırken 2 kişi yaralandı. 6 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
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