04 Eylül 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da şoke eden olay! Eşine taciz etti sandı ortalık birbirine girdi
İstanbul'da sendeleyen kadını tutmak isteyen bir kişi yanlış anlaşılmaya sebep oldu. Eşine sarkıntılık yapıldığını düşünen Umut O., Yasin A. ve yanındaki kişiye saldırdı. Büyüyen kavgada silah ve sopalar kullanılırken 2 kişi yaralandı. 6 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.