İstanbul’da şoke eden görüntüler! Kedi terörü kamerada

İstanbul'da bir kişi köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışırken bacaklarından yaralandı. Yaralanan Ata Özbek "İlk kez bir kedi köpeğime saldırdı. Köpeğimi korumak için kucağıma alınca kedi bacağıma yapıştı. Ayağımla kediyi savurmaya çalıştım" dedi.