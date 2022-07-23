23 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da şoke eden görüntüler! Kedi terörü kamerada

İstanbul’da şoke eden görüntüler! Kedi terörü kamerada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2022 12:49
İstanbul'da bir kişi köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışırken bacaklarından yaralandı. Yaralanan Ata Özbek "İlk kez bir kedi köpeğime saldırdı. Köpeğimi korumak için kucağıma alınca kedi bacağıma yapıştı. Ayağımla kediyi savurmaya çalıştım" dedi.
İzmir’de otluk alanda yangın
İzmir'de otluk alanda yangın
İstanbul’da şoke eden görüntüler! Kedi terörü kamerada
İstanbul’da şoke eden görüntüler! Kedi terörü kamerada
Bolu’da zehirlenme vakası: 1 ölü
Bolu'da zehirlenme vakası: 1 ölü
Üsküdar’da apartmanda doğalgaz patlaması!
Üsküdar'da apartmanda doğalgaz patlaması!
Sahte yetkili servislere dikkat
Sahte yetkili servislere dikkat
Antalya’da çevre felaketi!
Antalya'da çevre felaketi!
Bolu’da zehirlenen hastalara HÜS tanısı!
Bolu’da zehirlenen hastalara HÜS tanısı!
Kamyon gecekondunun üzerine uçtu!
Kamyon gecekondunun üzerine uçtu!
Milyoner’de EYVAH dedirten soru
Milyoner'de "EYVAH" dedirten soru
Metrobüste korkutan yangın
Metrobüste korkutan yangın
Park halindeki otomobile çarpıp takla attı!
Park halindeki otomobile çarpıp takla attı!
Aydın’da feci kaza! 10 yaralı
Aydın'da feci kaza! 10 yaralı
Daha Fazla Video Göster