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İstanbul’da şoke eden görüntüler! Genç kız ortalığı birbirine kattı

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Giriş: 23.06.2022 12:54
Güncelleme:23.06.2022 13:07
İstanbul’da genç bir kız ortalığı birbirine kattı. Önce esnafa saldırdı ardından araçların üstüne çıktı. Yetmedi karakolu birbirine kattı. Karakolda ve sürücülere zor anlar yaşatan genç kızın yaptıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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