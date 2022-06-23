İstanbul’da şoke eden görüntüler! Genç kız ortalığı birbirine kattı

İstanbul’da genç bir kız ortalığı birbirine kattı. Önce esnafa saldırdı ardından araçların üstüne çıktı. Yetmedi karakolu birbirine kattı. Karakolda ve sürücülere zor anlar yaşatan genç kızın yaptıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.